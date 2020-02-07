Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2020 (18:15)

В Ленинградской области военнослужащие войск РХБ защиты отработали ликвидацию последствий применения противником химического оружия

На учебно-тактическом поле полка РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, состоялись практические занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий применения условным  противником химического оружия.

В рамках проведения практических  занятий  расчетами химической разведки был произведен забор образцов воздуха и грунта, произведен анализ его на предмет наличия отравляющих веществ при помощи штатных приборов.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14, поступивших на вооружение в минувшем году,  возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки.

 Кроме того, в целях маскировки района специальной обработки техники военнослужащими была применена термодымовая аппаратура ТДА-3.

Занятия по тактико-специальной подготовке со специалистами войск РХБ защиты объединения проводятся в рамках лагерных сборов. Помимо учебных задач, военнослужащие полка совершенствовали навыки в выполнении нормативов по развертыванию комплексов специальной обработки, действия при применении противником химического оружия.  

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошёл второй этап конкурса среди специалистов-ремонтников
В Ленобласти психологи общевойсковой армии ЗВО провели тренинги для военнослужащих
Свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к боевым стрельбам
Российские военнослужащие в Приднестровье провели ночной этап боевых стрельб отделений

Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false