07.02.2020 (18:15)

В Ленинградской области военнослужащие войск РХБ защиты отработали ликвидацию последствий применения противником химического оружия

На учебно-тактическом поле полка РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, состоялись практические занятия по тактико-специальной подготовке, в ходе которых военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий применения условным противником химического оружия.

В рамках проведения практических занятий расчетами химической разведки был произведен забор образцов воздуха и грунта, произведен анализ его на предмет наличия отравляющих веществ при помощи штатных приборов.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14, поступивших на вооружение в минувшем году, возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки.

Кроме того, в целях маскировки района специальной обработки техники военнослужащими была применена термодымовая аппаратура ТДА-3.

Занятия по тактико-специальной подготовке со специалистами войск РХБ защиты объединения проводятся в рамках лагерных сборов. Помимо учебных задач, военнослужащие полка совершенствовали навыки в выполнении нормативов по развертыванию комплексов специальной обработки, действия при применении противником химического оружия.

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