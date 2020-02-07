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07.02.2020 (17:33)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели ночной этап боевых стрельб отделений

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап боевых стрельб отделений (БСО).

В рамках занятия военнослужащие замаскировали более 30 единиц военной техники и совершили марш протяженностью 40 километров в указанный район. На пути следования колонны водители преодолевали различные препятствия, которые в учебных целях подготовили для них инженеры и саперы ОГРВ ПРРМ.

По прибытии в указанный район военнослужащие учились оборудовать позиции для ведения оборонительного боя, а также выполнили упражнения боевых стрельб из АК-74, РПГ-7, ПКМ, ПКТ и КПВТ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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