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07.02.2020 (17:48)

Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали противолодочные задачи в Арктике

Экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению — поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска.

Полеты проводились над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и Баренцева моря.

Была выполнена тренировка по постановке гидроакустических буев и приему передаваемой ими информации.

Экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Взлёт и посадка были проведены на аэродроме Кипелово. Длительность полёта Ту-142 составила более девяти часов.

Все задачи плана полетов экипажи противолодочных самолетов выполнили в полном объеме.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Арктика
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