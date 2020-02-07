07.02.2020 (17:48)
Экипажи самолётов Ту-142 Северного флота отработали противолодочные задачи в Арктике
Экипажи трех дальних противолодочных самолетов Ту-142 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали задачи по предназначению — поиск и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска.
Полеты проводились над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и Баренцева моря.
Была выполнена тренировка по постановке гидроакустических буев и приему передаваемой ими информации.
Экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Взлёт и посадка были проведены на аэродроме Кипелово. Длительность полёта Ту-142 составила более девяти часов.
Все задачи плана полетов экипажи противолодочных самолетов выполнили в полном объеме.