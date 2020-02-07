07.02.2020 (17:56)

В Самаре прошел чемпионат ЦВО по зимнему офицерскому троеборью

В Самаре прошел чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по зимнему офицерскому троеборью.

В тире и бассейне самарского филиала ЦСКА, а также на лыжной базе «Чайка», офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании на 100, 200 и 300 метров вольным стилем, лыжной гонке на дистанциях 3, 5 и 10 км.

В соревнованиях приняли участие 23 команды из воинских частей, соединений ЦВО и военных вузов, дислоцированных в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, Оренбурге, Вольске, Омске, Пензе и Ульяновске.

В общем зачете первое место заняла команда 14 армии ВВС и ПВО, на втором месте команда Военной академии материально-технического обеспечения, на третьем месте команда разведчиков из Оренбурга. Также были определены победители и призеры в личном первенстве в трех возрастных группах.

Победители турнира представят округ на Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью, который пройдет в городе Мирный под Архангельском.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице