07.02.2020 (17:38)
В Ленобласти психологи общевойсковой армии ЗВО провели тренинги для военнослужащих
В Ленинградской области специалисты психологической службы общевойсковой армии Западного военного округа провели более 50 социально-психологических тренингов, включающие в себя различные упражнения для снятия нервно-психологической напряженности и эмоциональной загруженности для более чем 2 тысяч военнослужащих.
Участниками занятий по психологической подготовке и коррекции эмоциональной сферы стали офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в батальонно-тактических группах объединения.
Основной упор был сделан на мониторинге психологического состояния личного состава, несущего службу в карауле и находящегося на боевом дежурстве и выполнении мероприятий по его эмоциональной реабилитации.
Особенность тренингов заключается в роли психолога-специалиста, активно принимающего участие в диалоге между военнослужащими. При выполнении специальных заданий и тестов личный состав находится в непринужденной обстановке, позволяющей ему отдохнуть эмоционально.
Кроме того, для снятия нагрузки психологами используются специально подобранные аудио- и видеозаписи, а также физические упражнения для снятия нервно-психической нагрузки, что положительно влияет на выполнение личным составом учебно-боевых задач.