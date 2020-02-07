07.02.2020 (17:35)

Свыше 3 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к боевым стрельбам

Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения Вислинской и Ельнинской мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, приступили к боевым стрельбам.

Проведение курса интенсивной боевой подготовки в составе взводов на общевойсковых полигонах в плане модульной системы подготовки позволяет комплексно совершенствовать учебные навыки у целого ряда подразделений, вовлекая их в выполнение тактических задач на полигонах.

В ходе занятий военнослужащие отработают вопросы ведения огня из комплекса вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация», «Мста-СМ2», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также из стрелкового оружия с новым тактическим обвесом для установки коллиматорных и ночных прицелов.

Также для создания реальной боевой обстановки на полигонах применяется более 100 различных статических и динамических мишеней, современные модульные комплексы стрельбищного оборудования оснащены компьютерами и радиопередающими устройствами.

К выполнению боевых стрельб привлечены более 3 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

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