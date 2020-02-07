07.02.2020 (17:32)
В Военном университете Минобороны России началось обучение ответственных за реализацию накопительно-ипотечной системы в воинских частях
6 февраля очередная группа военнослужащих и специалистов гражданского персонала, назначенных командирами воинских частей ответственными за реализацию накопительно-ипотечной системы (НИС), начала обучение по программе повышения квалификации, разработанной ФГКУ «Росвоенипотека» и Военным университетом Министерства обороны Российской Федерации.
В рамках данной программы, проводимой Военным университетом на ежегодной основе, представители воинских частей изучат нормы законодательства, регулирующего функционирование НИС, ознакомятся с особенностями ипотечного кредитования, оформления целевых жилищных займов и приобретения жилья, а также подробно разберут сложившуюся судебную практику.
Первое вводное занятие традиционно провел руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев. В своей лекции он отметил большую роль ответственных за реализацию НИС в воинских частях в вопросах повышения уровня финансовой и правовой грамотности военнослужащих и пожелал специалистам успешной дальнейшей учебы.
В 2020 году Военным университетом Минобороны России планируется обучить около 60 специалистов по НИС.