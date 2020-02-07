07.02.2020 (16:46)
В Тамбовской области более 500 спецназовцев ЗВО отработают прыжки с задержкой раскрытия купола парашюта
Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, приступили к выполнению прыжковой подготовки с задержкой раскрытия купола парашюта.
Спецназовцы прошли курс подготовки на новом воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были выполнены упражнения наземной отработки элементов прыжка с парашютом.
В соответствии с программой парашютно-десантной подготовки предусмотрено выполнение военнослужащими прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-900 м, а также 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола.
Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт самолета вооружения и военной техники, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.
Десантирование военнослужащих будет совершаться как днем, так и ночью, в том числе с приземлением на сложные лесные площади, ограниченные площадки и водные поверхности.
Всего в занятиях по воздушно-десантной подготовке приняли участие более 500 военнослужащих, всего спецназовцы выполнят свыше 2 тыс. прыжков с задержкой раскрытия купола парашюта.