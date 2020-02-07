Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2020 (16:46)

В Тамбовской области более 500 спецназовцев ЗВО отработают прыжки с задержкой раскрытия купола парашюта

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, приступили к выполнению прыжковой подготовки с задержкой раскрытия купола парашюта.

Спецназовцы прошли курс подготовки на новом воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были выполнены упражнения наземной отработки элементов прыжка с парашютом.

В соответствии с программой парашютно-десантной подготовки предусмотрено выполнение военнослужащими прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 с высоты 600-900 м, а также 1200-1400 м с задержкой раскрытия купола.

Кроме того, с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт самолета вооружения и военной техники, а также по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.

Десантирование военнослужащих будет совершаться как днем, так и ночью, в том числе с приземлением на сложные лесные площади, ограниченные площадки и водные поверхности.

Всего в занятиях по воздушно-десантной подготовке приняли участие более 500 военнослужащих, всего спецназовцы выполнят свыше 2 тыс. прыжков с задержкой раскрытия купола парашюта.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Экипажи морской авиации Балтийского флота отрабатывают дозаправку самолетов в небе над Калининградской областью
В Подмосковье прошли контрольные стрельбы Таманской мотострелковой дивизии
Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые полёты над Балтийским морем
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по связи

Метки:
Западный военный округ , Спецназ , Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false