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07.02.2020 (16:22)

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» в ходе сдачи курсовой задачи успешно выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота.

Во время выхода в море экипаж корабля успешно произвел артиллерийские стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 140-мм пусковых установок системы «Огонь» (морской аналог системы залпового огня типа «Град») по специальному буйковому полю, имитирующему береговую батарею противника, а также из 30-мм автоматических установок АК-630 по воздушным мишеням, имитирующим авиацию условного противника.

Артиллерийские стрельбы выполнялись в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2, которая предусматривает действия одиночного корабля по предназначению в море.  Кроме того, были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите корабля в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» стоят на вооружении Балтийского флота и являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. 

Справочно:

МДКВП «Евгений Кочешков» - малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Зубр». Предназначен для приёма с оборудованного или необорудованного берега подразделений морских десантов с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки, может передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам и высаживать десант в глубине обороны противника. Для МДКВП «Зубр» доступно для высадки десантов до 70 процентов общей длины береговой линии морей и океанов мира.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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