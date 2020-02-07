07.02.2020 (16:18)

В Ленинградской области военнослужащие ЗВО реконструируют эпизод Советско-финляндской войны

На территории полигона Кирилловский (Ленинградская обл.) к 80-летию Советско-финляндской войны (1939–1940 гг.) состоится военно-историческая реконструкция боёв на оборонительной линии финской армии, носящей название «Линия Маннергейма».

В реконструкции примут участие более 300 человек — военнослужащие отдельной гвардейской Красносельской мотострелковой бригады, участники поисковых отрядов и патриотических организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Будет задействовано свыше 20 единиц исторической техники, участники применят около 10 тыс. светошумовых боеприпасов, средств имитации огня артиллерии и ударов авиации.

В рамках мероприятия реконструкторы продемонстрируют основные элементы наступательных действий Красной Армии, штурм укрепленных сооружений, поражение противника огнем артиллерии, обезоруживание противника в рукопашном бою.

Кроме того, для зрителей будут дополнительно организованы выставка современного вооружения и военной техники, стрелкового оружия времен Советско-финляндской и Великой Отечественной войн, пункты обогрева, оборудована полевая кухня с горячим чаем и солдатской кашей.

На отдельной площадке будет развернут пункт сбора сведений о ветеранах Великой Отечественной войны для создания единой базы данных в рамках всероссийской акции «Дорога памяти».

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