07.02.2020 (15:57)

В Самаре открыли второй пункт приема материалов об участниках Великой Отечественной войны для музея «Дорога памяти»

В Самаре из-за высокого интереса жителей региона открыли второй пункт оцифровки и загрузки данных об участниках Великой Отечественной войны для мультимедийного музея «Дорога памяти».

«Очень высокая вовлеченность у жителей региона — утром были очереди, 100 человек, — сказал начальник Дома офицеров Александр Назаренко. — Сегодня открыли еще один пункт, чтобы людям не приходилось стоять в очередях».

Напомним, что пункт оцифровки был открыт в Самаре в библиотеке Дома офицеров 4 февраля. Одним из первых его посетил 94-летний Герой Советского Союза, последний живой герой 3-й ударной армии, водрузившей Знамя Победы над Рейхстагом, Владимир Иванович Чудайкин. Он призвал жителей региона активно принять участие в акции и не дать переписать историю Великой Победы.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров — по числу дней Великой Отечественной войны — и станет одним из крупнейших мировых памятников.

Пункты оцифровки в библиотеке Дома офицеров в Самаре работают с 11:00 до 18:00 кроме среды и субботы.

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