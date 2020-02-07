07.02.2020 (15:55)
В Военно-космической академии стартовали учебно-методические сборы
В Санкт-Петербурге на базе Военно-космической академии им.А.Ф.Можайского начались зимние учебно-методические сборы постоянного состава под руководством начальника академии генерал-майора Максима Пенькова.
Мероприятие проводится в целях повышения педагогического мастерства преподавательского состава, командиров подразделений курсантов и качества проведения всех видов учебных занятий.
В сборах принимают участие руководящий состав факультетов, кафедр, научно-исследовательских организаций, управлений, отделов и курсантских подразделений ВУЗа.
По сложившейся традиции, перед началом сборов были подведены итоги конкурса на лучшую лекцию среди преподавателей академии с педагогическим стажем от пяти до десяти лет. Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы за первое, второе и третье места соответственно, победителю конкурса – переходящий кубок.