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07.02.2020 (15:40)

Разведчики ЦВО в Кузбассе отработали действия в тылу условного противника в ночных условиях

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отработали задачи по ведению разведывательно-диверсионных действий в тылу условного противника в Кемеровской области.

В ходе учения разведчики совместно с расчётом комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10» вскрыли место расположения замаскированного полевого лагеря условного противника. Военнослужащие совершили марш-бросок на 15 км в выявленный район. После прибытия на место командиром группы была поставлена задача на ведение разведки с применением специальных приборов СБР-5 и ПСНР-8. Получив полные данные по охране лагеря и количеству личного состава, разведчики проникли в расположение командного пункта и захватили в плен командира, а также документы, представляющие интерес для командования.

Мероприятие проводилось в ночное время, что позволило военнослужащим разведывательного подразделения оставаться максимально незамеченными для противника, в роли которого выступало мотострелковое подразделение, расположившееся на опушке леса.

К тактико-специальному учению привлекались около 600 военнослужащих, было задействовано 14 единиц техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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