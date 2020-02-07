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07.02.2020 (15:32)

Министр национальной обороны Вьетнама прибыл в Санкт-Петербург и посетил Адмиралтейство

С 6 по 7 февраля в Санкт-Петербурге с визитом находится министр национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерал армии Нго Суан Лить.

Сегодня в здании Главного Адмиралтейства состоялась встреча министра национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генерала армии Нго Суан Литя с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-вьетнамского военно-морского сотрудничества. Особо отмечен уровень взаимодействия, достигнутый в ходе состоявшихся в декабре месяце 2019 года первых совместных военно-морских учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Международная деятельность
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