07.02.2020 (15:21)

Глава военного ведомства ознакомился с перспективными разработками Центрального научно-исследовательского института инженерных войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск и ознакомился с перспективными разработками его сотрудников.

Главе военного ведомства показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Сергей Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца (по утверждению разработчика смартфон заряжается за один час).

В лаборатории гидродинамических исследований при Министре обороны проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице