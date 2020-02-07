07.02.2020 (15:21)
Глава военного ведомства ознакомился с перспективными разработками Центрального научно-исследовательского института инженерных войск
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск и ознакомился с перспективными разработками его сотрудников.
Главе военного ведомства показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.
Сергей Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца (по утверждению разработчика смартфон заряжается за один час).
В лаборатории гидродинамических исследований при Министре обороны проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.