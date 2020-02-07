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07.02.2020 (15:21)

Глава военного ведомства ознакомился с перспективными разработками Центрального научно-исследовательского института инженерных войск

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск и ознакомился с перспективными разработками его сотрудников.

Главе военного ведомства показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонаром заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра.

Сергей Шойгу также ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и устройством для зарядки электронных приборов из арсенала сапера от солнца (по утверждению разработчика смартфон заряжается за один час).

В лаборатории гидродинамических исследований при Министре обороны проверили, как держится на плаву при разном волнении и течении макет паромно-мостовой машины.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Инженерные войска , Международный противоминный центр
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