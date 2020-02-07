07.02.2020 (15:19)

В Самарской области средний размер жилищной субсидии для военнослужащих за год увеличился на 1 млн. рублей

В Самарской области средний размер жилищной субсидии на одного военнослужащего за год увеличился на 1 млн. рублей. Об этом на подведении итогов за 2019 год сообщил начальник Самарского отдела ФГКУ «Центррегионжилье» Игорь Самсонов. - Средний размер перечисленных денежных средств на одну семью военнослужащего составил 7,5 млн рублей, что на один миллион выше аналогичного показателя в 2018 году, - сказал Игорь Самсонов. - Причиной послужило увеличение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, а также увеличение количества многодетных военнослужащих. Всего в 2019 году в Самарской области жилищную субсидию для строительства или приобретения жилого помещения получили 72 военнослужащих.

Напомним, что способ жилищного субсидирования военнослужащих начал реализовываться в России с 2014 года. Размер жилищной субсидии определяется исходя из количества членов семьи военнослужащего, стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и повышающего коэффициента, который зависит от количества выслуги лет военнослужащего.

Всё большую востребованность среди военнослужащих приобретает относительно новая форма - участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у участника НИС уже через 3 года нахождения в реестре участников накопительно-ипотечной системы. В последующем, в период дальнейшего прохождения службы, государство гарантирует выплату его кредита. Только за 2019 год на территории Самарской области в Реестр участников накопительно-ипотечной системы включены 1143 военнослужащих. А 255 военнослужащим оформлены свидетельства о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения на получение целевого жилищного займа.

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более, а также в связи с организационно-штатными мероприятиями, достижением предельного возраста, или по состоянию здоровья.

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