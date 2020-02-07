07.02.2020 (15:15)

Министр обороны поручил разработать концепцию развития Международного противоминного центра ВС РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил начальнику инженерных войск генерал-лейтенанту Юрию Ставицкому представить концепцию развития Международного противоминного центра ВС РФ, предусматривающую создание нового лабораторного комплекса для испытаний и развитие полигонной базы.

«Разработать концепцию развития Международного противоминного центра с современной учебно-материальной базой, лабораторного комплекса для проведения любых испытаний и практических занятий, а также совершенствования полигонной базы», — сказал глава военного ведомства во время посещения центра.

Министр обороны отметил, что также необходимо увеличить количество обучающихся в противоминном центре иностранных специалистов (с прохождением обучения на иностранных языках) и активнее вести работу по созданию перспективных средств инженерного вооружения.

Справочно:

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации сформирован 1 августа 2014 года. Он оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства, которые подтвердили свою надежность при выполнении боевых задач в сложных климатических условиях. В арсенале центра мобильные робототехнический комплекс «Уран-6», мобильные инженерные комплексы разминирования, бронеавтомобили «Рысь», средства поиска и защиты сапера.

Противоминный центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации иностранных военных специалистов по гуманитарному разминированию, противодействию самодельным взрывным устройствам, организации минно-розыскной службы.

С 2015 по 2019 годы центр подготовил 1374 военных иностранных специалистов из восьми иностранных государств (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия, Узбекистан, Сирия, Лаос).

Всего с 2014 года военнослужащие центра разминировали около 15 тыс. гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тыс. взрывоопасных предметов. За пределами России разминировано 6637 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 105511 взрывоопасных предметов. Специалисты центра работали в Сирии и Лаосе.

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