07.02.2020 (15:13)
В дальневосточном соединении Дальней авиации прошли занятия по противодействию диверсионным группам
В Амурской области в соединении Дальней авиации с подразделениями охраны отработаны плановые тренировки по противодействию диверсионным группам условного противника.
Данное мероприятие проходило под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши.
В ходе тренировок были отработаны элементы оповещения, смены мест дислокации, передача информации условными знаками и жестами, а также меры противодействия и уничтожения условного противника для предотвращения захвата пункта управления и командно-наблюдательного пункта.
Новости по теме:
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили объекты условного противника
Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского соединения ВДВ поклонились Главной иконе ВДВ и ВКС
Метки: