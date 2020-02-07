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07.02.2020 (15:13)

В дальневосточном соединении Дальней авиации прошли занятия по противодействию диверсионным группам

В Амурской области в соединении Дальней авиации с подразделениями охраны отработаны плановые тренировки по противодействию диверсионным группам условного противника.

Данное мероприятие проходило под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши.

В ходе тренировок были отработаны элементы оповещения, смены мест дислокации, передача информации условными знаками и жестами, а также меры противодействия и уничтожения условного противника для предотвращения захвата пункта управления и командно-наблюдательного пункта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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