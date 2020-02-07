07.02.2020 (15:10)

Команда 201-й военной базы одержала победу в чемпионате ВС Таджикистана по армрестлингу

Сборная команда 201-й российской военной базы одержала победу в открытом чемпионате Вооруженных сил Республики по армрестлингу.

Состязания среди военнослужащих проходили с 21 января по 6 февраля в Душанбе на базе спортивного комплекса «Манеж» и были посвящены 27-летию со дня образования Вооруженных сил Республики. Победителям в торжественной обстановке были вручены ценные подарки, медали и грамоты от Министра обороны Вооруженных сил Таджикистана.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие из Индии, России и Таджикистана. Всего к соревнованиям было привлечено более 100 военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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