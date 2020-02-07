07.02.2020 (15:06)

Министр обороны России проверил Международный противоминный центр в подмосковном Нахабине

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил Международный противоминный центр ВС РФ в подмосковном Нахабине, где проверил его тренировочную базу, а также ход подготовки саперов.

Главе военного ведомства показали учебные классы, в том числе для подготовки специалистов по самодельным взрывным устройствам, и учебно-тренировочный комплекс. Сергей Шойгу ознакомился с городком гуманитарного разминирования, где военнослужащие тренируются находить и определять глубину залегания закопанных инженерных боеприпасов, а также городком минно-розыскных собак.

Кроме того, представители центра рассказали Министру обороны, что сейчас среди террористов популярно минировать используемые в быту и привлекающие внимание предметы. На тренировочном комплексе представлены заминированные игрушки, банки из-под кофе, книги, фотоаппараты и удлинители.

Справочно:

Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации сформирован 1 августа 2014 года. Он оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства, которые подтвердили свою надежность при выполнении боевых задач в сложных климатических условиях. В арсенале центра мобильные робототехнический комплекс «Уран-6», мобильные инженерные комплексы разминирования, бронеавтомобили «Рысь», средства поиска и защиты сапера.

Противоминный центр ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации иностранных военных специалистов по гуманитарному разминированию, противодействию самодельным взрывным устройствам, организации минно-розыскной службы.

С 2015 по 2019 годы центр подготовил 1374 военных иностранных специалистов из восьми иностранных государств (Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан, Сербия, Узбекистан, Сирия, Лаос).

Всего с 2014 года военнослужащие центра разминировали около 15 тыс. гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тыс. взрывоопасных предметов. За пределами России разминировано 6637 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 105511 взрывоопасных предметов. Специалисты центра работали в Сирии и Лаосе.

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