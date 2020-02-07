07.02.2020 (14:00)

Российские танкисты и мотострелки отработали тактические действия на учениях в Таджикистане

Российские танкисты и мотострелки 201-й военной базы отработали совместное наступление на обороняющегося противника в ходе учений в Таджикистане.

Подразделения на штатной технике совершили марш из пункта постоянной дислокации в район проведения учения. Экипажи танков Т-72 сходу отработали задачи по оказанию огневой поддержки наступающим мотострелковым подразделениям. Стрельба велась штатным артиллерийским выстрелом, а также из крупнокалиберных пулеметов по мишеням, имитирующим пулеметные гнезда, противотанковые орудия и бронированную технику «противника». В свою очередь, мотострелковые подразделения на бронетранспортерах БТР-82А поразили цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника, занявшего оборону на переднем крае. При выполнении совместных огневых задач военнослужащие отработали задачи по слаженности действий экипажей при ведении высокоманевренного боя, удержании боевых порядков при ведении наступления, организации связи и управления подразделениями.

В однодневном учении, которое состоялось 6 февраля на полигоне Самбули, было задействовано более 500 военнослужащих и около 100 едини боевой техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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