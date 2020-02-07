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07.02.2020 (13:56)

На Северном флоте экипажи вертолетов провели полеты в ночных условиях

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали полеты в ночных условиях над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

В ходе выполнения летных смен вертолетчики отрабатывали пилотирование, навигацию и совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью.

Отработка данных упражнений в ночное время позволяет экипажам вертолетов выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

Экипажи корабельных вертолётов во время таких полетов существенно повышают уровень натренированности, учатся действовать в различных условиях обстановки.

Вертолет Ка-27 выпускается в двух основных модификациях для флота – противолодочный вертолет Ка-27ПЛ и поисково-спасательный Ка-27ПС. Вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок. Противолодочные версии данных летательных аппаратов обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская авиация
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