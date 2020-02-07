07.02.2020 (13:52)

В Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии прошел учебно-методический сбор с руководителями групп военно-политической подготовки

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении ВДВ прошел учебно-методический сбор с руководителями групп по военно-политической подготовке.

Основная цель проведения мероприятия — доведение до военнослужащих основных положений руководящих документов по военно-политической работе, проверка знаний руководителей групп, выработка новых форм и методов в вопросах проведений занятий с личным составом.

В ходе сбора акцент был направлен на проведение занятий по темам, посвящённым 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Особое внимание уделялось 20-летию подвига 6-й роты псковских десантников, совершенному при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе в 2000 году.

При отработке методики проведения занятий по военно-политической подготовке, посвящённой Великой Победе, было обращено внимание на активное привлечение ветеранов Великой Отечественной войны, работников культуры и музеев, а также проведению экскурсий по местам воинской славы и музейным комплексам.

Для тульских десантников стало доброй традицией приглашения на занятия ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов военной службы и работников культуры.

К занятиям привлекались более 300 военнослужащих Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии. Учебно-методические сборы по выработке единых подходов и методов к проведению занятий с личным составом соединения проводятся на регулярной основе.



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