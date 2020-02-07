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07.02.2020 (13:49)

Экипажи морской авиации Балтийского флота отрабатывают дозаправку самолетов в небе над Калининградской областью

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота в рамках плановых учебно-тренировочных полетов приступили к отработке дозаправки топливом в небе над Калининградской областью от самолета-топливозаправщика Ил-76.

К отработке сложного элемента привлечены экипажи более 10 самолетов авиасоединения морской авиации Балтийского флота.

Дозаправка в воздухе выполняется как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары на скорости около 500 км/час в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

Воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков морской авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз в год.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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