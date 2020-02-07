07.02.2020 (12:12)
Столица Чувашии встретила участников комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск
Накануне команда Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения, преодолев почти 200 километров, прибыла в столицу Чувашии – город Чебоксары, где состоялся митинг с возложением цветов к Вечному огню у монумента Воинской славы, памятнику воинам-интернационалистам.
Перед Домом культуры имени Хузангая десантники продемонстрировали показательные выступления с элементами рукопашного боя, а в зрительном зале был продемонстрирован фильм об истории и современном состоянии Воздушно-десантных войск. Также жители и гости города ознакомились с современными образцами стрелкового оружия, стоящего на вооружении Воздушно-десантных войск, экипировки и воздушно-десантной техники.
По завершении дня «крылатая гвардия» совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз ветеранов Афганистана», Союзом Десантников Чувашской Республики и Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» провели ряд Уроков мужества с учащимися средних общеобразовательных школ и кадетами.
Далее маршрут марш-броска ульяновских десантников пролегает через города и населённые пункты Нижегородской области.