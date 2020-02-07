Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2020 (12:09)

Соединение ВДВ из Улан-Удэ наращивает темпы боевой подготовки

В соответствии с планом подготовки боевой подготовки соединения на 2020 год и в целях совершенствования навыков владения штатным оружием, на войсковом стрельбище полигона Сосновый бор проведено плановое занятие по огневой подготовке с личным составом расчетов АГС-17 по выполнению 2 упражнения учебных стрельб из АГС, пулеметчиками 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Утес» и 7,62-мм пулеметов ПКМ, выполнивших 1-е упражнение контрольных стрельб из пулеметов, гранатометчиками РПГ-7Д, выполнивших 3-е упражнение учебных стрельб из РПГ-7Д.

На директрисе боевых машин полигона Сосновый бор проведено плановое занятие по огневой подготовке с личным составом зенитной ракетной батареи по выполнению тактических огневых заданий из зенитной установки
ЗУ-23.

Кроме того, в рамках мероприятий боевой подготовки на полигоне прошел отборочный этап соединения конкурсов по полевой выучке «Снайперский рубеж» и «Десантный взвод».

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено 300 военнослужащих соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Минометчики ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
В Северной Осетии стартовал армейский этап соревнования «Страж порядка» подразделений военной полиции ЮВО
В Армении началась подготовка снайперов ЮВО к конкурсу «Снайперский рубеж» АрМИ-2020
Более 1700 лучших военнослужащих Северного флота примут участие в конкурсах АрМИ-2020

Метки:
Воздушно-десантные войска , АрМИ , Десантный взвод
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false