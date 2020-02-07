07.02.2020 (12:09)

Соединение ВДВ из Улан-Удэ наращивает темпы боевой подготовки

В соответствии с планом подготовки боевой подготовки соединения на 2020 год и в целях совершенствования навыков владения штатным оружием, на войсковом стрельбище полигона Сосновый бор проведено плановое занятие по огневой подготовке с личным составом расчетов АГС-17 по выполнению 2 упражнения учебных стрельб из АГС, пулеметчиками 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов «Утес» и 7,62-мм пулеметов ПКМ, выполнивших 1-е упражнение контрольных стрельб из пулеметов, гранатометчиками РПГ-7Д, выполнивших 3-е упражнение учебных стрельб из РПГ-7Д.

На директрисе боевых машин полигона Сосновый бор проведено плановое занятие по огневой подготовке с личным составом зенитной ракетной батареи по выполнению тактических огневых заданий из зенитной установки

ЗУ-23.

Кроме того, в рамках мероприятий боевой подготовки на полигоне прошел отборочный этап соединения конкурсов по полевой выучке «Снайперский рубеж» и «Десантный взвод».

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено 300 военнослужащих соединения.

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