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07.02.2020 (11:33)

В Амурское объединение Восточного военного округа поступила первая партия новейших автоматов АК-12

Первая партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение разведчиков общевойсковой армии Восточного военного округа в Амурской области. В ближайшее время на общевойсковых полигонах военнослужащие проведут пристрелку и обслуживание оружия.

АК-12 калибра 5,45 мм, автомат абсолютно нового уровня разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новое оружие обладает повышенной эргономикой и кучностью стрельбы. Также производитель повысил запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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