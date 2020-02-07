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07.02.2020 (11:31)

Минометчики ЮВО в Абхазии провели отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Фото Видео

В Абхазии завершились отборочные соревнования среди минометных расчетов российской военной базы на право участия в конкурсе «Мастера артиллерийского огня».

Мероприятие проведено в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020). Задачи конкурса отрабатывались с учетом опыта, полученного в современных вооруженных конфликтах.

В ходе соревнований на полигоне Нагвалоу военнослужащие поражали из 120-мм минометов «Сани» и ручных противотанковых гранатометов РПГ одиночные небронированные цели на дальностях от 150 до 2 тыс. м. На боевую стрельбу давалось максимум 5 мин для миномета и 3 выстрела к РПГ.

Кроме того, расчеты на автомобилях КамАЗ преодолевали различные искусственные дорожные препятствия в индивидуальной гонке на пятикилометровом маршруте с остановками для выполнения стрельбы. Для ориентирования и связи разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции. В общем артиллеристами было преодолено свыше 200 км конкурсной трассы.

В середине марта лучшие расчеты базы на полигоне в Ставропольском крае примут участие во втором отборочном этапе конкурса среди воинских частей 49-й общевойсковой армии.

Всего в тренировках приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 автомобилей и артиллерийских орудий.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ , АрМИ , Мастера артиллерийского огня
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