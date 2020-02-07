07.02.2020 (11:30)

Экипаж ракетного корабля «Татарстан» выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Каспийского моря

В Республике Дагестан экипаж ракетного корабля «Татарстан» выполнил задачи по предназначению в акватории Каспийского моря.

В ходе выполнения второй специальной курсовой задачи К-2 по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы Каспийской флотилии выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, крупнокалиберного пулемета КПВТ, а также зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРК «Оса-МА».

В течение текущей недели личному составу предстоит отработать элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде.

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