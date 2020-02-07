07.02.2020 (11:28)

Разведчики ЮВО на Северном Кавказе приступили к отработке межвидового взаимодействия с экипажами вертолетов

На горном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии разведывательные подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке межвидового взаимодействия с экипажами армейской и беспилотной авиации.

Особое внимание в ходе полевого выхода будет уделяться индивидуальной подготовке разведчиков, применению технических средств разведки, в том числе комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», лазерного прибора разведчика (ЛПР) различных модификаций, а также освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Разведчикам предстоит выполнить нормативы по специальной, воздушно-десантной подготовкам, освоить и закрепить навыки вождения бронеавтомобилей «Тигр-М» и «Рысь». Военнослужащие также выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружья и штатного вооружения боевых машин.

Также с военнослужащими проведут тактико-специальное учение, конкурсы полевой выучки: на лучшего разведчика, механика-водителя, стрелка-снайпера, лучший разведывательный взвод и роту.

К занятиям привлечено более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, на занятиях активно применяется беспилотная авиация.

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