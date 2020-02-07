07.02.2020 (11:26)

Инженеры ЮВО проведут тактические учения по обеспечению своих войск в Волгоградской области

Военные инженеры мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) вышли на полигон Прудбой для проведения тактико-специальных учений по инженерному обеспечению своих войск в Волгоградской области.

В течение трех недель личный состав инженерного подразделения выполнит поддержку мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также при помощи специальной техники установит заграждения, проходы в завалах, выполнит поиск взрывоопасных предметов на местности и внутри зданий с применением миноискателей.

Кроме того, военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения крупной группировки войск и выполнят задачи по предназначению.

К мероприятиям боевой подготовки в полевых условиях от мотострелкового соединения привлечено более 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц специальной техники, в том числе танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», понтонно-мостовой парк ПМП, тяжелый механизированный мост ТММ-3, траншейные машины и котлованные машины БТМ-3.

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