07.02.2020 (11:23)

Военнослужащие ЮВО провели мероприятие «Солдатская каша» для школьников в Волгограде

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) провели мероприятие «Солдатская каша» в центре Волгограда для учащихся МОУ Лицея № 5 им. Ю.А. Гагарина в рамках всеармейской акции «Этих дней не смолкнет слава», а также 77-й годовщины победы в Сталинградской битве.

В мероприятии приняли участие военные повара мотострелкового соединения ЮВО, которые приготовили настоящую солдатскую кашу и чай на 1,5 тыс. гостей и учащихся лицея.

Военнослужащие разведывательного батальона, которые провели показательное выступление с элементами рукопашного боя и применением средств имитации и холостых боеприпасов.

Также среди гостей присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, члены общественной организации «Дети военного Сталинграда» и юнармейцы.

Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о защитниках Отчества у молодого поколения Волгограда, формирование понимания исторического значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне, укрепление чувства патриотизма у учащихся и дошкольников.

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