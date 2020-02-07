07.02.2020 (11:21)

В Северной Осетии стартовал армейский этап соревнования «Страж порядка» подразделений военной полиции ЮВО

В Северной Осетии состоялось торжественное открытие армейского этапа соревнования «Страж порядка» среди подразделений военной полиции 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В первый день военные полицейские преодолели общевойсковую полосу препятствий протяженностью 100 м и включающую в себя: ров, лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, разрушенную лестницу, стенку с двумя проломами и одиночный окоп.

Также военным полицейским предстоит выполнить нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуации условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата АК-74 и пистолета Макарова.

По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские ЮВО, которые представят военную полицию 58-й армии на окружном этапе соревнований.

В соревнованиях принимают участие более 150 полицейских ЮВО, задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники. Соревнования проходят в рамках подготовки к международному конкурсу АрМИ-2020.

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