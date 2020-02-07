07.02.2020 (10:57)

В горах Армении военнослужащие ЮВО уничтожили в «танковой дуэли» танки условного противника

В рамках двусторонних ротных тактических учений на высокогорном полигоне Алагяз военнослужащие танковых подразделений российской военной базы в Армении уничтожили танки условного противника в «танковой дуэли».

В ходе учения танковые экипажи выполняют нормативы по тактической, огневой и специальной подготовкам, отрабатывают действия в засаде и смену огневых позиций, скрытно перемещаются на дальности по фронту более 2 тыс. м друг от друга.

Применяя методику ведения боя «танковая дуэль», танкисты должны первыми обнаружить и поразить условного противника. Также военнослужащие сдают зачеты по вождению, выполняют учебные стрельбы штатным снарядом и противотанковыми управляемыми ракетами с учетом баллистических показателей на погодные и климатические условия.

Танковые экипажи в учебных поединках совершенствуют навыки стрельбы по неподвижным и движущимся целям, определяют наиболее эффективные огневые позиции.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице