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07.02.2020 (10:55)

В Армении началась подготовка снайперов ЮВО к конкурсу «Снайперский рубеж» АрМИ-2020

На полигоне Камхуд российской военной базы в Армении началась подготовка военнослужащих снайперского подразделения к участию в отборочном этапе конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020).

На практических занятиях опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп правилам индивидуального прицеливания и выбору целей из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на атмосферное давление, боковой ветер и низкие температурные режимы.

Особое внимание уделяется физической подготовке военнослужащих, ведению боя в парах и в составе групп, маскировке с использованием подручных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов управления, разведки и связи «Стрелец».

В подготовке к конкурсу АрМИ-2020 принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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