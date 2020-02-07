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07.02.2020 (10:53)

Береговые радиолокационные комплексы Каспийской флотилии взяли под контроль район морского полигона

Радиотехнические подразделения Каспийской флотилии (КФл) в рамках плановых мероприятий боевой подготовки организовали сбор, обработку и анализ информации о морской обстановке в целях повышения эффективности работы экипажей кораблей.

В морских полигонах акватории Каспийского моря дежурные расчеты боевых радиолокационных комплексов РЛК МР-900 и загоризонтной коротковолновой радиолокационной станции (РЛС) ближнего действия «Подсолнух» изучили морскую обстановку в районах выхода боевых кораблей и судов обеспечения КФл.

В ходе выполнения учебно-боевых задач военнослужащие радиотехнических подразделений береговых комплексов РЛС выдали целеуказания на командный пункт объединения и пункты управления кораблей в системе разведывательно-ударных комплексов, взяв под полный контроль выбранный район морского полигона.

Всего в мероприятиях были задействованы экипажи 10 кораблей КФл, в том числе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», экипажи быстроходных патрульных катеров «Раптор» и судов обеспечения флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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