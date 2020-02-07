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07.02.2020 (10:33)

Более 1700 лучших военнослужащих Северного флота примут участие в конкурсах АрМИ-2020

В отборочном этапе конкурсов Армейских международных игр 2020 года примут участие более 1700 лучших военнослужащих из почти 400 подразделений Северного флота.

Всесторонняя подготовка личного состава к участию в АрМИ-2020 стартовала с началом зимнего периода обучения – с 1 декабря 2019 года. Первый этап состязаний по профессиональной выучке проходит под руководством командиров соединений и воинских частей.  Он будет завершен в конце февраля.

На данном этапе для подготовки военнослужащих задействованы военные полигоны в Мурманской области. Команда водолазов Северного флота готовится к конкурсу «Глубина» на базе водолазной школы в Севастополе, куда она прибыла на прошлой неделе.

Ранее флотские команды успешно выступали в конкурсах: «Ключи от неба», «Мастер-оружейник», «Морской десант», «Полевая кухня», «Инженерная формула» и ряде других. Североморцы стали первыми победителями конкурса водолазов «Глубина», а в прошлом году выиграли «Военное ралли».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Северный флот , АрМИ
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