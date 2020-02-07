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07.02.2020 (10:31)

Экипаж подводной лодки «Колпино» Черноморского флота провёл тренировку по выходу из торпедного аппарата

Экипаж дизель-электрической подводной лодки (пл) «Ростов-на-Дону» Черноморского флота выполнил зачётное упражнение по покиданию аварийной подводной лодки через торпедный аппарат.

Мероприятие прошло на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота.

В ходе тренировки на УТК подводники выполнили нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработали выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.

Кроме физической подготовленности моряки-подводники совершенствуют уровень своей психологической подготовки, необходимый для эвакуации через торпедный аппарат.

Также в бассейне УТК подводники провели тренировку по посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Тренировки по эвакуации личного состава через торпедный аппарат являются одним из основных способов аварийного покидания подводной лодки и проходят регулярно и в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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