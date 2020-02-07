07.02.2020 (09:04)

Разведчики Черноморского флота отрабатывают навыки в ходе сборов в Крыму

Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Черноморского флота приступили к проведению практических занятий в ходе полевых сборов.

Мероприятия проходят в соответствии с планом подготовки флота на одном из горных полигонов боевой подготовки Крымского полуострова.

В ходе полевого сбора разведчики выполняют учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, совершенствуют навыки применения оружия и специальных технических средств разведки, в том числе использование комплекса КРУС «Стрелец».

Также военнослужащие отрабатывают задачи по организации наблюдательных постов, разведывательных задач и засад, бесшумного передвижения и маскировки.

Помимо этого в рамках полевого сбора разведчики выполняют учебные и контрольные упражнения стрельб из штатного стрелкового оружия, а также сдают нормативы по посадке и десантированию с вертолета.

Всего в сборах разведывательных подразделений задействовано более 100 военнослужащих. Сборы продлятся до конца текущей недели.

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