07.02.2020 (08:20)

В Академии Генштаба обсудили реализацию отраслевого соглашения Профсоюза гражданского персонала и Минобороны России

Председатель Профессионального союза гражданского персонала Вооруженных Сил Николай Бойко обсудил с профактивом Военной академии Генерального штаба вопросы реализации отраслевого соглашения с Минобороны России на 2020 – 2022 годы.

Соглашение было заключено в декабре прошлого года, документ регламентирует вопросы социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений: продолжительность рабочего времени, оплату сверхурочных работ, режим труда и отдыха, предоставление основного и дополнительного отпусков, социальных выплат и пособий, обеспечение гарантий и компенсаций лицам гражданского персонала при исполнении государственных или общественных обязанностей и многое другое.

Соглашение предусматривает дальнейшее развитие социального партнерства между военным ведомством и профсоюзными организациями, усиление защиты трудовых, социально-экономических прав и законных интересов гражданского персонала.

Академия Генерального штаба – одно из старейших высших военно-учебных заведений России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности. В первичной профсоюзной организации состоят более 65% гражданского персонала вуза.

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