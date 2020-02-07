Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.02.2020 (07:31)

Камчатский экипаж тральщика «Яков Баляев» начал обучение по корабельным специальностям

В Санкт-Петербурге в учебном центре ВМФ экипаж новейшего тральщика «Яков Баляев» приступил к практическим занятиям по изучению систем вооружения и управления кораблем, в связи с чем из числа команды были сформированы учебные группы по корабельным специальностям.

Личный состав начал изучение новейшего автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин «Диез», гидроакустической станции миноискания «Ливандия», а также подводных и надводных автономных противоминных аппаратов. Кроме того, военнослужащие осваивают перспективные системы радионавигации и роботизированные навигационные комплексы.

Особое внимание уделяется изучению противоминного и артиллерийско-пулеметного вооружения, установленного на новейшем корабле, устройству двигателей и системе энергообеспечения.

Ранее занятия в учебном центре ВМФ проходили в составе экипажа по общей подготовке и борьбе за живучесть корабля.

После изучения теоретических основ личный состав корабля совместно с представителями промышленности приступит к практическому освоению узлов, систем и механизмов нового корабля.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Во Владивостоке почтили память офицеров-тихоокеанцев погибших в 1981 году в авиакатастрофе под Ленинградом
В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на новейших бомбардировщиках СУ-34
В войска Восточного военного округа продолжает поступать новая техника
Офицеры Приморского общевойскового объединения ВВО провели «Урок мужества» в школе города Уссурийска

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false