07.02.2020 (07:31)

Камчатский экипаж тральщика «Яков Баляев» начал обучение по корабельным специальностям

В Санкт-Петербурге в учебном центре ВМФ экипаж новейшего тральщика «Яков Баляев» приступил к практическим занятиям по изучению систем вооружения и управления кораблем, в связи с чем из числа команды были сформированы учебные группы по корабельным специальностям.

Личный состав начал изучение новейшего автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин «Диез», гидроакустической станции миноискания «Ливандия», а также подводных и надводных автономных противоминных аппаратов. Кроме того, военнослужащие осваивают перспективные системы радионавигации и роботизированные навигационные комплексы.

Особое внимание уделяется изучению противоминного и артиллерийско-пулеметного вооружения, установленного на новейшем корабле, устройству двигателей и системе энергообеспечения.

Ранее занятия в учебном центре ВМФ проходили в составе экипажа по общей подготовке и борьбе за живучесть корабля.

После изучения теоретических основ личный состав корабля совместно с представителями промышленности приступит к практическому освоению узлов, систем и механизмов нового корабля.

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