07.02.2020 (06:08)
В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на новейших бомбардировщиках СУ-34
В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в суровых зимних условиях совершили учебно-тренировочные полеты на новейших истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.
Весь лётный состав имея большой опыт работы на образцах СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров при низких температурах, ещё раз доказав многофункциональность и надёжность лётных машин.
Перед началом полётов инженерно-технический состав, а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов, ходовые качества и способность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость на предельных высотах.
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