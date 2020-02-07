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07.02.2020 (06:08)

В Хабаровском крае лётчики совершили полеты на новейших бомбардировщиках СУ-34

В Хабаровском крае летчики бомбардировочной авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в суровых зимних условиях совершили учебно-тренировочные полеты  на новейших истребителях-бомбардировщиках Су-34 на максимальную высоту.

Весь лётный состав имея большой опыт работы на образцах СУ-34, успешно выполнил полёты высотах до 17000 метров при низких температурах, ещё раз доказав многофункциональность и надёжность лётных машин.

Перед началом полётов инженерно-технический состав,  а перед самим взлетом и сами лётчики проверили работоспособность всех механизмов,  ходовые качества и способность к совершению полётов многоцелевых истребителей-бомбардировщиков, а также управляемость на предельных высотах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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