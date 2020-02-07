07.02.2020 (05:05)
В войска Восточного военного округа продолжает поступать новая техника
В ремонтно-восстановительном подразделении Восточного военного округа в Бурятии продолжается перевооружение на современные виды военной специальной техники.
Так, в распоряжение военных поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электроспецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.
Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта электроспецоборудования инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек.
Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме, а также в условиях низких температур.
Все необходимое оборудование размещается в кузове-кунге автомобиля, а время полного развертывания производственных мощностей и инструмента составляет всего лишь 20 минут.