07.02.2020 (05:05)

В войска Восточного военного округа продолжает поступать новая техника

В ремонтно-восстановительном подразделении Восточного военного округа в Бурятии продолжается перевооружение на современные виды военной специальной техники.

Так, в распоряжение военных поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электроспецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта электроспецоборудования инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек.

Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме, а также в условиях низких температур.

Все необходимое оборудование размещается в кузове-кунге автомобиля, а время полного развертывания производственных мощностей и инструмента составляет всего лишь 20 минут.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице