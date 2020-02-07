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07.02.2020 (05:05)

В войска Восточного военного округа продолжает поступать новая техника

В ремонтно-восстановительном подразделении Восточного военного округа в Бурятии продолжается перевооружение на современные виды военной специальной техники.

Так, в распоряжение военных поступила уникальная по своим характеристикам и составу мастерская электроспецоборудования МЭС-БТМ на базе автомобиля Урал-43203.

Она предназначена для проведения технического обслуживания и циклического ремонта электроспецоборудования инфракрасной техники, навигационной аппаратуры, систем противопожарной защиты всех видов военной техники. Расчет машины составляет 5 человек.

 Важной особенностью новой машины является возможность производства всех видов работ в автономном режиме, а также в условиях низких температур.

 Все необходимое оборудование размещается в кузове-кунге автомобиля, а время полного развертывания производственных мощностей и инструмента составляет всего лишь 20 минут.

         

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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