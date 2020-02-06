06.02.2020 (23:56)

Столица Юга России встретила участников комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, гвардейцы Новороссийского десантно-штурмового горного соединения прибыли в Город воинской Славы Ростов-на-Дону.

Мероприятие началось с торжественного митинга в патриотическом центре «Победа», где перед воинами «крылатой гвардии» с напутственными словами выступила правнучка легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Героя Советского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова Полина Прасол.

По окончании митинга, десантники продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою и дефиле военного оркестра гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

Все желающие смогли ознакомиться с экспозицией выставки образцов стрелкового оружия, средств десантирования и экипировки воина-десантника. Вокально-инструментальный ансамбль соединения «Синева», совместно с художественными коллективами «Сиреневый дождь» и «Казачьи песни» исполнили песни военных лет и о Воздушно-десантных войсках.

Команда десантников из Новороссийска совершает комбинированный марш-бросок протяженностью около 2000 километров и проведением военно-патриотических акций в 10 городах России.

Стартовав 1 февраля в Новороссийске, гвардейцы финишируют 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля состоится чествование участников мероприятия на площади у Вечного Огня на Поклонной горе в г. Москве.

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