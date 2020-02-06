06.02.2020 (23:55)

В рамках комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск курсанты РВВДКУ прибыли в Елец

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно- десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ), совершив 77-километровый переход из города Липецка прибыли в город Воинской славы Елец, преодолев указанное расстояние на лыжах и в пешем порядке.

В пути следования курсантами прославленного училища были пройдены населенные пункты Верхний Студенец, Донское, Соколье и Лукошанский.

По завершению суточного перехода личный состав команды-участницы прибыл в город Елец, где утром пройдут торжественные мероприятия.

С начала старта мероприятия курсанты РВВДКУ на своем маршруте преодолели более 240 километров.

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