06.02.2020 (23:54)

Воины-десантники Псковского гвардейского десанто-штурмового соединения прибыли в поселок Бежаницы

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ, посвященного 75-летию Великой Победы и 90-летию со Дня образования Воздушно-десантных войск, воины-десантники Псковского гвардейского десантно­штурмового соединения прибыли на восток Псковской области в поселок городского типа Бежаницы.

По прибытии в населенный пункт, десантники приняли участие в открытии памятника на могиле героя 6 роты 104 полка гвардии рядового Алексея Нищенко, в деревне Борок. В мероприятии приняла участие мать героя-десантника, Надежда Григорьевна.

Были проведены уроки мужества для учащихся средней общеобразовательной школы поселка, где учащимся рассказали о героическом прошлом нашей страны и Воздушно-десантных войск с демонстрацией документальных фильмах о ВДВ и Псковском соединении.

Затем участники комбинированного марш-броска возложили гирлянды и цветы к обелиску воинам, ушедшим с Бежаницкой земли, братскому захоронению советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войне на Псковской земле, мемориалу в деревне Чернушка, посвященному подвигу Александра Матросова.

По окончании мероприятий состоялся концерт творческих коллективов Псковского соединения ВДВ и поселкового дома культуры.

Протяженность маршрута марш-броска Псковских десантников составляет более 840 километров. Стартовав 1 февраля в Пскове, десантники финишируют 17 февраля в городе Воинской Славы Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня на Поклонной Горе состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

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