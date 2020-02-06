06.02.2020 (23:34)
Камышинские десантники совершают марш-бросок в город Балашов
6 февраля команда десантников из Камышина после проведенных торжественных мероприятий на Мамаевом Кургане в городе-герое Волгограде, направилась к следующему населенному пункту на маршруте марш-броска.
В Саратовской области гвардейцы посетят город Балашов, где 8 февраля пройдут торжественные мероприятия, и приуроченные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию Воздушно-десантных войск.
С участием военнослужащих Воздушно-десантных войск состоялось возложение «Гирлянд Памяти» и цветов к мемориалам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Пройдя от города-героя Волгограда более 130 километров, десантники остановились на ночную стоянку в промежуточном населенном пункте - г. Михайловка.
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