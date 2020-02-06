06.02.2020 (19:09)

Пункт оцифровки фотографий для проекта «Дорога памяти» откроется на российской военной базе в Киргизии

Пункт оцифровки фронтовых фотографий и писем откроется 10 февраля на объединенной российской военной базе «Кант» в Киргизии. Оцифрованные материалы – фотографии, письма, открытки - будут опубликованы в мультимедиагалерее проекта «Дорога памяти» в Подмосковье на аллее Главного храма Вооруженных Сил России.

Помимо российских военнослужащих базы и членов их семей на пункт оцифровки могут обратиться все граждане Киргизской Республики, кто, возможно, не умеет пользоваться интернетом или имеет проблемы с доступом к глобальной сети.

Для проведения оцифровки необходимо принести фотографии, письма и открытки, которые будут возвращены владельцам после сканирования. Также каждому желающему российские военнослужащие объяснят, как пользоваться ресурсом «Дорога памяти», как загружать фотографии и искать героя по персональным данным.

Всего в Великой Отечественной войне приняли участие 362 200 жителей Киргизской ССР, в том числе 1395 женщин. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, 74 выходца уроженца Киргизии были удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. Талгат Бегельдинов стал дважды Героем. 21 кыргызстанец стал полным кавалером ордена Славы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице