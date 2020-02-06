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06.02.2020 (23:03)

Мотострелки ЦВО уничтожили обороняющихся «боевиков» под Оренбургом

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили обороняющихся условных боевиков.

По замыслу учения, «противник» захватил важный рубеж и перешел к обороне. Подразделения мотострелкового соединения получили задачу выдвинутся из глубины, перейти в атаку и уничтожить условного противника. Действия мотострелков поддерживали артиллерийские батареи 120-мм самоходных орудий «Хоста», которые наносили точечные удары по огневым точкам «боевиков», и реактивные системы залпового огня «Град», поражавшие районы сосредоточения резервов и скопления живой силы и легкой бронетехники условного противника.

Корректировку огня проводили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы.

В учении, прошедшем на Тоцком полигоне, приняли участие более 700 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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