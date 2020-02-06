06.02.2020 (23:03)

Мотострелки ЦВО уничтожили обороняющихся «боевиков» под Оренбургом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки ЦВО уничтожили обороняющихся «боевиков» под Оренбургом

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа в ходе тактического учения уничтожили обороняющихся условных боевиков.

По замыслу учения, «противник» захватил важный рубеж и перешел к обороне. Подразделения мотострелкового соединения получили задачу выдвинутся из глубины, перейти в атаку и уничтожить условного противника. Действия мотострелков поддерживали артиллерийские батареи 120-мм самоходных орудий «Хоста», которые наносили точечные удары по огневым точкам «боевиков», и реактивные системы залпового огня «Град», поражавшие районы сосредоточения резервов и скопления живой силы и легкой бронетехники условного противника.

Корректировку огня проводили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые в режиме реального времени передавали на командный пункт результаты стрельбы.

В учении, прошедшем на Тоцком полигоне, приняли участие более 700 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники

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