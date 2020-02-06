06.02.2020 (22:48)

Вязьма встречает команду Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии

Сегодня 6 февраля 2020 года в рамках проведения комбинированного марш-броска команда Тульской гвардейской воздушно-десантной дивизии прибыла в Город воинской славы – Вязьму.

Здесь покрыли себя неувядаемой славой солдаты Великой Отечественной Войны в ходе проведения операции Ржевско-Вяземской наступательной операции 1942 года.

После прибытия военнослужащие соединения отдали дань памяти ветеранам - участникам Ржевско-Вяземской операции. Тульские десантники торжественно возложили живые цветы к воинским мемориалам.

Также в городе прошли военно-патриотические акции, в ходе которых были проведены концерты и встречи с допризывной молодежью, в рамках которых проведены выставки образцов вооружения и средств десантирования, РХБ-защиты, экипировки военнослужащих.

В рамках проведения военно-патриотической акции: «Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках – мой выбор» был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Ансамбль «Крылатая Гвардия» выступила перед зрителями со своей концертной программой.

Команда гвардейской воздушно-десантной дивизии в количестве 30 человек совершает комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях: Тула, Смоленск, городах воинской славы: Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья.

Общая протяженность маршрута десантников из Тулы составляет около 1000 километров.

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